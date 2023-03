Inter, occhi su Malta-Italia: non solo difesa, ma anche mercato

Malta-Italia di questa sera è una sfida che sarà seguita attentamente anche dall’Inter. Non solo per osservare le prestazioni dei giocatori ancora in rosa – ovvero Francesco Acerbi e Matteo Darmian – ma anche per quanto riguarda le voci di mercato. Con Mateo Retegui al centro.

TRA CAMPO E MERCATO – Malta-Italia è una partita che offre diversi interessanti spunti di riflessione. Anche per quanto riguarda l’Inter. Sono due i giocatori nerazzurri ancora impegnati, ovvero Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Il primo dovrebbe avere un turno di riposo, con Romagnoli e Scalvini pronti a scendere in campo da titolari. Anche il secondo con ogni probabilità siederà in panchina (quantomeno dal primo minuto). Ma per l’Inter è anche un’occasione per quanto riguarda il mercato. Al centro dell’attenzione ci sarà infatti l’attaccante Mateo Retegui, su cui i nerazzurri hanno posato gli occhi. Il giocatore del Tigre partirà dal primo minuto, cercando di dare seguito al gol siglato all’esordio contro l’Inghilterra.