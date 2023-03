Acerbi a riposo, Mancini cambia la coppia difensiva – Sky

Si avvicina il calcio d’inizio di Malta-Italia, in programma alle ore 20.45. Previsto un turno di riposo in difesa per Francesco Acerbi, con Roberto Mancini che – secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport – punterà su un’altra coppia difensiva.

COPPIA CAMBIATA – Dopo essere sceso in campo nella gara contro l’Inghilterra, per Francesco Acerbi è previsto questa sera un turno di riposo. In Malta-Italia, infatti, non scenderà in campo. Roberto Mancini punta sulla coppia difensiva composta da Alessio Romagnoli e Giorgio Scalvini. Non dovrebbe partire dal primo minuto nemmeno l’altro giocatore dell’Inter convocato dagli azzurri, ovvero Matteo Darmian.