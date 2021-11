Inter-Napoli, da Politano-Perisic a Politano vs. Perisic: Spalletti allo specchio

Inter-Napoli metterà di fronte, tra gli altri, Perisic e Politano. I due esterni dell’Inter di Spalletti a San Siro stavolta agiranno sulla stessa fascia, probabilmente dal 1′, ma da avversari

EX COPPIA – C’era una volta l’Inter di Luciano Spalletti, che nel suo 4-3-3/4-2-3-1 schierava due esterni alti. Nella sua seconda e ultima stagione a Milano, una delle coppie possibili era quella formata da Matteo Politano a destra e Ivan Perisic a sinistra. Una coppia diversa per caratteristiche tecnico-tattiche, ma soprattutto atletico-fisiche. Una coppia scoppiata con l’arrivo di Antonio Conte in panchina. Il croato finì in prestito al Bayern Monaco, subito. L’italiano al Napoli, ma solo a partire da gennaio. In Inter-Napoli i due agirano sulla stessa fascia ma da avversari. Le caratteristiche offensive di Politano possono dare molto fastidio a Perisic, costretto a difendere prima di attaccare. In realtà l’ex Spalletti ha anche un’altra carta da giocarsi (Hirving Lozano, ndr) ma al momento Politano è il favorito per giocare da ala destra. Nessun dubbio, invece, sull’esterno sinistro di Simone Inzaghi: il croato è la prima scelta. Domenica, a San Siro, Spalletti in Inter-Napoli vedrà la sua “coppia” specchiata: da Politano-Perisic a Politano vs. Perisic.