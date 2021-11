Dzeko risorsa obbligata per l’Inter di Inzaghi? Le opzioni nei prossimi 180′

Dzeko è imprescindibile per Inzaghi e lo diventa ancora di più quando Sanchez è assente. Le prossime due partite, però, non ammettono passi falsi e bisogna scegliere su chi puntare, come e quando. Per il centravanti bosniaco si prospetta un doppio ruolo tra Italia ed Europa

I PROSSIMI 180′ – Lo scontro diretto contro il Napoli è automaticamente la partita più importante in calendario. Perché, in caso di non vittoria, l’Inter rischierebbe di perdere un’altra chance per accorciare in classifica dopo il pareggio nel Derby di Milano. Ma non si può sottovalutare nemmeno l’arrivo dello Shakthar Donetsk in Italia. L’Inter potrà staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League senza preoccuparsi della trasferta di Madrid. A San Siro andranno in scena 180′ fondamentali per la stagione nerazzurra. Tra domenica e mercoledì Simone Inzaghi dovrà prendere più di una decisione importante. Una riguarda l’attacco da schierare. Ci sarà Edin Dzeko dal 1′ in entrambe le occasioni? Le possibilità vanno in altre direzione ma non è detta l’ultima parola.

IN 3 PER 2 MAGLIE – Le condizioni fisiche di Dzeko post-infortunio non sono ottimali. Schierare il centravanti bosniaco contro il Napoli potrebbe essere un rischio. Perché significherebbe non averlo al 100% né contro il Napoli né contro lo Shakhtar. Più logico risparmiarlo in Serie A, rilanciando Joaquin Correa titolare al fianco di Lautaro Martinez (vedi probabile formazione), e preservarlo per la Champions. Riflettendoci, la coppia Correa-Lautaro Martinez non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale. E tenere Dzeko come risorsa dalla panchina potrebbe essere la mossa vincente per Inzaghi nei primi 90′ in calendario. Non una scelta obbligata ma strategica. Poi nessun dubbio su chi schierare contro lo Shakthar: Dzeko sicuramente e Lautaro Martinez, sperando non ci siano altri problemi dopo l’infortunio di Alexis Sanchez. A questo punto la domanda è d’obbligo: Inzaghi può davvero rinunciare a Dzeko contro il Napoli?