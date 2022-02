Inter-Milan la partita di Barella: il centrocampista chiamato a incidere

Inter-Milan chiama Nicolò Barella a una prestazione di alto livello. Il centrocampista così compenserebbe la sua esclusione forzata dalla Champions League.

PROTAGONISTA ANNUNCIATO – C’è un giocatore, sicuro titolare, che è chiamato a giocare un derby di alto livello. Inter-Milan chiama a una prestazione rilevante Nicolò Barella. Per una questione di status generale in primo luogo. Ma poi per un motivo specifico. Tutto suo.

QUESTIONE DI STATUS – Sullo status c’è poco da spiegare. Barella è un titolare assoluto. Dell’Inter e della nazionale. Un giocatore imprescindibile per impatto. Fisico e tecnico. Inter-Milan è una partita che significa molto già in generale. Ma in particolare è anche la sfida tra prima e seconda in classifica. Insomma un big match vero e proprio, che può dire qualcosa sull’intero campionato. Grandi partite chiamano grandi giocatori. In più il numero 23 ha una motivazione personale.

ASSENTE IN CHAMPIONS – Torniamo sempre lì, a Real Madrid-Inter. Quell’espulsione ingenua e improvvida. Culmine di un momento poco brillante. Un periodo ampiamente superato, che però avrà una conseguenza. Barella non potrà giocare contro il Liverpool negli ottavi di Champions League. Con l’andata in programma a breve, il 16 febbraio. La sua assenza forzata in quel big match, in quello snodo della stagione, richiede qualcosa in più dove invece può esserci. Quindi in Serie A, volendo in Coppa Italia. A cominciare proprio da Inter-Milan.