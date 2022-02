Serena: «Derby? Fondamentale per il Milan, per l’Inter meno. Inzaghi…»

Aldo Serena, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato del Derby Inter-Milan, in programma sabato alle 18

SCUDETTO – Aldo Serena parla a proposito di Inter-Milan, in programma sabato alle 18: «Derby scudetto? Per il Milan è uno svincolo fondamentale, per l’Inter meno. I nerazzurri hanno una partita in meno, hanno un buon vantaggio e possono gestire, anche se non penso che si potrebbero già considerare campioni d’Italia: mancano troppe gare. Il Milan non può sbagliare perché potrebbe ritrovarsi potenzialmente a -10 dall’Inter. Certo che un successo darebbe slancio ed entusiasmo ai rossoneri».

MERCATO – Serena commenta il mercato dell’Inter ed il percorso di Inzaghi: «Inzaghi? È stato bravo a non buttare quanto c’era di buono e lo ha elaborato. Penso alla fase offensiva, così complessa ed elaborata, con i difensori che spingono, i centrocampisti che si abbassano, gli esterni che si allargano o si accentrano a seconda di chi si inserisce. Ha perfezionato i movimenti, ha portato dinamiche nuove e coraggiose, ha dato spensieratezza ai giocatori, che si divertono molto di più. Mercato? Con l’innesto di Gosens la società ha fatto capire a tutti, Perisic in primis, che tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile, nonostante il rendimento. Caicedo è un regalo a Inzaghi, se lo è meritato».

Fonte: Tuttosport – Federico Masini