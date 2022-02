Di Canio: «Lautaro Martinez e Dzeko, nessuno come loro in Serie A!»

Di Canio in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A e in particolare delle coppie d’attacco, soprattutto quella dell’Inter con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

COPPIE D’ATTACCO – Di Canio inizia l’intervista parlando di coppie d’attacco nel campionato italiano, elogiando quella dell’Inter: «In Serie A vedo poche coppie d’attacco, solo una in realtà, cioè quella dell’Inter. Con Vlahovic la Juventus può costruirla. L’alchimia tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko la troviamo sul piano del gioco. Dzeko sa essere trequartista raffinato quando si abbassa tra le linee, mentre Lautaro attacca. Due prime punte che si spostano automaticamente l’una in funzione dell’altra. Non a caso insieme hanno segnato venti gol».

LOTTA SCUDETTO – Di Canio parla della lotta scudetto con l’arrivo dell’attaccante serbo in bianconero: «Con Vlahovic, Juventus da scudetto? No, tutto può succedere, ma la Juventus ha davanti troppe squadre forti, che tra l’altro stanno recuperando giocatori. Resta sul filo anche la qualificazione in UEFA Champions League la profondità».

IN CHAMPIONS LEAGUE – Di Canio esprime un suo parere anche riguardo la sfida di Champions League: «L’Inter ha un ottavo di finale tremendo. Per passare deve andare a palleggiare in faccia al Liverpool, che tende ad addormentarsi. Peccato per la squalifica di Barella, il rottweiler che serviva».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti