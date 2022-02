Bremer, rinnovo col Torino in ottica cessione. Inter avanti: gli scenari – TS

Gleison Bremer ha prolungato il suo contratto con il Torino fino al 2024. Mossa, secondo il Tuttosport, che non esclude la cessione a giugno. Inter in vantaggio sul difensore brasiliano

CESSIONE – Gleison Bremer è destinato a lasciare il Torino. Il rinnovo, ufficializzato nella giornata di ieri, non cambia le carte in tavola: il difensore brasiliano, secondo il Tuttosport, ha voglia di lottare per traguardi importanti. Sul difensore è in vantaggio l‘Inter, che da tempo considera Bremer come un rinforzo ideale per la retroguardia. I nerazzurri, però, dovranno guardarsi dalla concorrenza di Milan, Juventus e club di Premier League. La pista bianconera, però, è poco gradita alla piazza granata, dopo quanto avvenuto con il difensore Gatti, strappato dalla Juventus al Torino al fotofinish.

Fonte: Tuttosport