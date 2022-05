Inter, l’eventuale arrivo di Lukaku esclude Dybala? Facciamo chiarezza

In casa Inter tiene banco il mercato, con Paulo Dybala e Romelu Lukaku che infiammano i sogni dei tifosi nerazzurri. Ma l’arrivo di uno escluderebbe l’acquisto dell’altro? Facciamo chiarezza

MEETING – Dopo il Dybala-day, andato in scena la scorsa settimana, è il turno del Lukaku-day. Oggi, infatti, dei rappresentati dell’attaccante belga incontreranno la dirigenza dell’Inter: l’obiettivo è quello di capire la fattibilità di un eventuale ritorno di “Big Rom” in nerazzurro. Ed i tifosi sognano un tridente di altissimo livello: Dybala-Lautaro Martinez-Lukaku. Ma sarebbe possibile vedere sia Dybala che Lukaku in nerazzurro? Facciamo chiarezza

DIFFICILE – Vi sono due condizioni da rispettare affinché Lukaku possa tornare all’Inter: deve ridimensionare, e di molto, il suo ingaggio (al Chelsea, attualmente, percepisce 12 milioni + bonus, ndr) e, cosa più importante, il Chelsea deve accettare un prestito con diritto di riscatto. Scenario difficile, se non impossibile, considerando i 115 milioni spesi dai “blues” meno di 12 mesi fa per strappare l’attaccante all’Inter. Il club nerazzurro attende, pronto ad affondare il colpo in caso di doppia risposta positiva. L’affare Dybala, invece, è più semplice.

ACCORDO? – Arrivare a Dybala è, ovviamente, molto più semplice: l’argentino lascerà la Juventus a parametro zero e, lo stesso Marotta, si è già fortemente sbilanciato su un suo possibile approdo in nerazzurro. Per vederlo all’Inter, verosimilmente, sarà necessario attendere le uscite di alcuni calciatori con ingaggio pesante, su tutti Vidal e Sanchez. Ed è proprio l’ultimo punto che va analizzato per capire se un attacco Lukaku-Dybala-Lautaro è possibile o si tratta semplicemente di fantamercato.

FANTAMERCATO? – Ad oggi, pensare ad un Inter con un trio di attaccanti di quel livello è francamente impossibile. La situazione societaria, semplicemente, va verso una direzione di contenimento dei costi, come testimonia l’imminente settlement agreement con l’UEFA. Sarà necessario un taglio del monte ingaggi per far fronte alle indicazioni della proprietà: pur considerando le uscite di questa stagione, è difficile pensare che l’Inter possa sostenere economicamente tre attaccanti di quel peso, considerando poi che, a completare il reparto, ci sarebbero anche Dzeko (5 milioni netti) e Correa (pagato 31 milioni). Quindi, al momento, è difficile pensare ad un Inter in grado di chiudere sia per Dybala e Lukaku. È chiaro, però, che un’eventuale uscita di Lautaro Martinez in attacco potrebbe cambiare le carte in tavola: a quel punto, i nerazzurri, potrebbero avere le risorse per non dover scegliere.