Allegri: «Juventus, Inter davanti ma non superiore! Dybala emulava Messi»

Allegri in un’intervista rilasciata a DAZN, ha tirato le somme di questa stagione alla Juventus, parlando della classifica finale di Serie A e soffermandosi sull’addio di Paulo Dybala.

CLASSIFICA – Massimiliano Allegri non digerisce la classifica finale di Serie A, con ben tre squadre davanti la sua Juventus: «Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori. Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti, qualcosa ci è mancato sotto l’aspetto caratteriale o della gestione».

SU DYBALA – Allegri risponde anche a una domanda legata all’attaccante argentino, in scadenza con la Juventus: «Paulo deve tornare a essere se stesso, c’è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Lionel Messi. Un giocatore non può emulare o pensare di essere come un altro. Ha ancora tanto da dare perché ha qualità tecniche straordinarie, gioca in modo divino».

Fonte: DAZN