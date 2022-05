Barzaghi: «Dybala-Lukaku all’Inter, tutto possibile! Importante retroscena»

Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, ha parlato della reale fattibilità del doppio colpo Paulo Dybala e Romelu Lukaku, entrambi all’Inter. Riguardo l’attaccante belga, inoltre, ha svelato un importante retroscena riguardo una banca italiana.

UN RETROSCENA – Marco Barzaghi parla del possibile doppio colpo in casa Inter e svela un importante retroscena riguardo una banca italiana e l’attaccante belga: «Qualcuno continua a sostenere che Paulo Dybala e Romelu Lukaku insieme all’Inter non sono possibili, io invece dico che di impossibile in questo mercato post-pandemico non c’è niente e possiamo aspettarci grandi sorprese. Oggi giornata “L” perché l’avvocato del belga incontrerà l’Inter per raccogliere la disponibilità del club e studiare una strategia per il ritorno. Lukaku ha mantenuto la residenza e abitazioni a Milano e secondo quanto rivelato da alcune fonti, una banca italiana gli avrebbe attivato un conto. Ulteriore conferma che si sta muovendo qualcosa di grosso. Chiaramente è molto difficile. Apertura del Chelsea al prestito, in Inghilterra parlano anche di prestito oneroso a 20 milioni o gratuito».