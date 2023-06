Inter, le voci su Brozovic chiamano in causa la crescita di Asllani

Se il mercato dell’Inter coinvolgesse Brozovic, nelle gerarchie della rosa sarebbe Asllani a fare un passo in avanti. E servirebbe una dimostrazione di crescita dopo un anno ai limiti.

VOCI E CONSEGUENZE – Le voci di mercato attorno a Brozovic continuano a intensificarsi. Non è detto che una cessione si concretizzi, ma la decisione di fare a meno del regista croato sarebbe comunque dell’Inter. Che già un anno fa si è cautelata per ogni sua assenza, comprando un pari ruolo. A maggior ragione, una stagione dopo i rumors chiamano in causa, pur in modo indiretto, Kristjan Asllani.

CAMBIAMENTO TRAMITE IL MERCATO – L’albanese non ha avuto un impatto facile col mondo Inter. Una stagione da penultimo in rosa per minutaggio, con appena sette partite giocate da titolare. Un anno di apprendistato potremmo dire. Ma se venisse ceduto Brozovic le cose in mezzo cambierebbero. E in quel caso verrebbe il momento per Asllani di dimostrare cosa ha veramente imparato in una stagione vissuta più in panchina che in campo.

SPAZIO DA CONQUISTARE – Le gerarchie di Inzaghi sono state granitiche. Con la crescita di Calhanoglu, per il ruolo di regista le prime due scelte erano il turco e Brozovic. Asllani, inizialmente il primo cambio, è così sceso al terzo gradino. Raccogliendo le briciole. Se però si liberasse un posto in regia il ruolo dell’albanese cambierebbe in modo profondo. E starebbe anche a lui farsi trovare pronto. Dimostrando di avere quel talento su cui l’Inter ha deciso di investire un’estate fa. E di aver fatto tesoro anche di un anno difficile.