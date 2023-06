Koulibaly, niente Inter. Tutto fatto con l’Al-Hilal! Ora nuovi obiettivi

Koulibaly era stato un obiettivo dell’Inter richiesto al Chelsea, ma il difensore senegalese a 32 anni lascia l’Europa per andare in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano attraverso il suo account Twitter, tutto fatto con l’Al-Hilal.

NUOVI OBIETTIVI – Era solo il primo nome fatto in questa sessione di mercato e richiesto dalla dirigenza dell’Inter al Chelsea, ma ora servirà virare su altri profili. Kalidou Koulibaly presto non sarà più un giocatore del Chelsea. L’ex Napoli ha deciso di lasciare l’Europa per andare a giocare in Arabia Saudita. Impossibile per l’Inter e qualsiasi altra squadra europea, provare ad avvicinarsi all’offerta degli arabi. Il club ha trovato l’accordo con giocatore e società. Tutto fatto, manca solo la firma e l’annuncio ufficiale. Capitolo chiuso per i nerazzurri. Per quanto riguarda l’Inter, dovrà trovare il modo di sostituire Milan Skriniar concentrandosi già da subito su altri obiettivi