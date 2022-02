Inter, le sconfitte fanno…bene! Che reazioni dopo i ko

L’Inter aveva perso un po’ malamente il derby contro il Milan subendo la rimonta dei rossoneri. I nerazzurri però hanno reagito e vinto 2-0 contro la Roma meritatamente staccando il pass per la semifinale (vedi articolo). Dopo un ko, in stagione, è sempre arrivata la reazione.

TREND – L’Inter ha acquisito la mentalità di una grande squadra. Questo non lo si capisce solo dal gioco ma dalle prestazioni e dalle reazioni avute dopo un passo falso. I nerazzurri, in stagione, hanno perso in tutte le competizioni contro Real Madrid (due volte), Lazio e Milan. Dopo questi ko? Sono arrivate solo vittorie. Dopo Inter-Real dell’andata (0-1) è arrivato il 6-1 al Bologna a San Siro. Dopo Lazio-Inter (3-1) è arrivata la vittoria in Champions contro lo Sheriff per 3-1. Dopo Real Madrid-Inter (2-0) è arrivato il poker interno al Cagliari (4-0) mentre dopo il derby perso (1-2), è arrivata la vittoria con la Roma per 2-0. Insomma, l’Inter sa di essere forte e qualche passo falso nell’arco della stagione è normale ci sia. I nerazzurri però hanno sempre avuto reazioni da grandissima squadra e questo deve consegnare alla squadra di Simone Inzaghi ulteriori certezze.