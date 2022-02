VIDEO – Inter-Roma 2-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Inter-Roma, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



SUBITO IL RISCATTO – Inter-Roma 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. L’Inter, a tre giorni dal derby, torna a vincere e manda subito un messaggio alle avversarie. Non c’è spazio per le emozioni del ritorno di José Mourinho a San Siro per la prima volta da ex, i nerazzurri passano il turno. All’altro grande ex, Edin Dzeko, bastano due minuti per aprire le marcature con una gran girata su cross da sinistra di Ivan Perisic, sfruttando anche il buco di Chris Smalling. L’inizio di partita dell’Inter è splendido, la Roma non ci capisce nulla e Nicolò Barella con un bolide da fuori prende la traversa. Rui Patricio, invece, deve salvare su colpo di testa di Milan Skriniar. Giallorossi vicini al pari a loro volta con un legno, di Danilo D’Ambrosio su cross da destra mancato da Samir Handanovic: rischio autogol. Il portiere sloveno si rifà al 19′ fermando di piede Nicolò Zaniolo. La gara si decide al 68′: recupero palla regolare di Arturo Vidal su Sérgio Oliveira, palla al connazionale Alexis Sanchez che si inventa un destro fenomenale all’incrocio. Rui Patricio non può arrivarci mai, la partita di fatto si chiude qui. Per l’Inter in semifinale una fra Milan e Lazio, le due squadre contro cui ha perso in Serie A: attesa rivincita.

Video con gli highlights di Inter-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.