Inter, la sfida col Milan ha in palio più dei tre punti: il peso dei precedenti

La sfida col Milan per l’Inter ha un valore che va ben oltre i tre punti. Per i nerazzurri questo derby è l’occasione di ristabilire i valori, riscattando le due sfide dello scorso campionato.

VALORE UNICO – Milan-Inter non è una partita che vale tre punti come tutte le altre. Un derby infatti va sempre oltre, anche solo per meri motivi di tifo. Ma quello di oggi in particolare ha un valore ancora ulteriore. Tutti gli accadimenti dello scorso anno infatti hanno un peso. Devono averlo. E i precedenti in Serie A fanno il resto.

OCCASIONE IN CAMPO – La scorsa stagione ha esacerbato la rivalità tra Milan e Inter. Un campionato intero vissuto punto a punto ha fatto montare la tensione. E l’esplosione finale nei festeggiamenti ha parlato molto chiaro circa la situazione. I giocatori dell’Inter sono quelli che in campo hanno perso. Di due punti, con specifiche colpe personali. Questo derby in casa rossonera sarà in primis una grande celebrazione del titolo dello scorso anno. Dunque un gigantesco sfottò agli sconfitti. Essendo il primo della stagione però è anche la prima occasione di dimostrare i valori in campo. Un’occasione per l’Inter di avere un piccolo riscatto da tutto l’ambiente e da quel finale così amaro. Una cosa che lo scorso anno in Serie A non è mai riuscita.

DERBY AMARI – L’Inter nei derby di Serie A nella scorsa stagione ha portato a casa un solo punto. All’andata, in un 1-1 segnato dalle occasioni da gol sbagliate dai nerazzurri. Su tutte, il rigore di Lautaro Martinez. Al ritorno invece la sconfitta per 2-1 è stata, a detta di tutti, la scintilla che ha permesso al Milan di vincere il titolo. Una sconfitta subita in rimonta, dopo una partita controllata in lungo e in largo. Due derby, due prestazioni colme di rimpianti, un solo punto. L’Inter in questo derby ha qualcosa da dimostrare in campo.