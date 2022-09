Correa, contro il Milan il ‘Tucu’ si esalta: i numeri dell’attaccante argentino

Joaquin Correa potrebbe partire dal 1′ nel corso di Milan-Inter. L’argentino, contro i rossoneri, si esalta: ecco i numeri del “Tucu”

NUMERI – L’Inter questa sera sfiderà il Milan per il primo Derby stagionale. Uno dei protagonisti della gara potrebbe essere Joaquin Correa, in ballottaggio con Dzeko per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. La scelta potrebbe ricadere sul tandem tutto argentino per due motivi: nel derby di Coppa Italia dello scorso anno, vinto 3-0 dall’Inter, Correa e Lautaro disputarono una partita quasi perfetta, scardinando la difesa del Milan, una delle migliori al livello europeo a quel punto della stagione. Da non sottovalutare, inoltre, la seconda motivazione: la tradizione positiva del “Tucu” contro i rossoneri. Il Milan, infatti, è la vittima preferita di Correa in Serie A: l’argentino ha segnato 4 gol in 8 partite disputate.