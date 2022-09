Vranckx: «Milan passo avanti in carriera! Spero nel bis scudetto»

Aster Vranckx, nuovo acquisto del Milan, ha parlato a proposito degli obiettivi personali e di squadra per la stagione. Queste le sue parole ai microfoni della tv ufficiale rossonera

AMBIZIONI – Queste le parole di Vranckx: «Credo che questo sia un passo avanti nella mia carriera, proverò a dare il massimo per il club sperando di vincere di nuovo lo Scudetto. Secondo me non ci sono limiti nella vita, devi continuare a spingere verso i tuoi sogni senza mai arrenderti. Sono molto felice di essere qui e darò il mio massimo per il Milan».

Fonte: acmilan.com