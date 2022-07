Inter, la “rinuncia” a Dybala responsabilizza due elementi: serve risposta

Il mercato Inter ha un nuovo punto fermo: Dybala non arriverà. Questo comporta una gerarchia precisa degli attaccanti nerazzurri. Con due elementi chiamati a dimostrare il proprio valore.

TANTO RUMORE PER NULLA – Dopo quasi due mesi da svincolato di extra lusso e qualcosa in più di voci di mercato più o meno in libertà Dybala si è accasato alla Roma. In modo rapido, quasi improvviso. Lasciando il mondo Inter con un senso di abbandono. Molte infatti sono state le notizie che avvicinavano l’argentino al nerazzurro. La società però non ha voluto affondare il colpo. O potuto, ma non ne discuteremo ora. Parliamo invece di quelli che all’Inter ci sono e degli effetti di questo mancato colpo.

GERARCHIE – L’arrivo di Dybala avrebbe alterato le gerarchie dell’attacco dell’Inter. Col rientro di Lukaku la pista si è raffreddata, e questo fa pensare a una scelta precisa. Che quindi richiede una risposta da chi invece dovrebbe rimanere nella rosa di Inzaghi. Se Lukaku e Lautaro Martinez sono i titolari annunciati, la coppia d’oro che trascina tutte le speranze di riscatto nel prossimo campionato, dietro di loro ci sono due nomi che devono gonfiare il petto e dimostrare il loro valore. Con Sanchez ormai ai margini e destinato a partire, parliamo di Dzeko e Correa.

RESPONSABILIZZAZIONE – Entrambi hanno vissuto una stagione problematica, pur in modo diverso. Dzeko ha dato tanto nei primi mesi, per poi scendere sempre più di livello fino a diventare quasi un problema. E rimanendo sicuramente una figura ingombrante, verso cui Inzaghi è sembrato anche troppo deferente. Correa invece non si è praticamente mai espresso al suo meglio a causa degli infortuni. Un anno fa erano i due grandi innesti in attacco. Coloro che dovevano far dimenticare proprio Lukaku. Oggi sono totalmente in secondo piano. Ma la società non chiudendo con Dybala ha mandato un segnale. Ora sta a loro rispondere sul campo.