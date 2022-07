Salcedo, futuro ancora in Italia? Interesse da una squadra di Serie B – TS

Eddie Salcedo è in uscita dall’Inter. Secondo Tuttosport, il futuro dell’attaccante nerazzurro potrebbe essere ancora in Italia: interesse da una squadra di Serie B

FUTURO – Eddie Salcedo lascerà l’Inter. L’attaccante classe 2001 non rientra, almeno al momento, nei piani del club nerazzurro che è disposto a lasciarlo andare a crescere altrove. Secondo Tuttosport, fra le squadre interessate all’attaccante ex Genoa, Verona e Spezia c’è l’ambizioso Palermo neo-promosso in Serie B. Bisognerà attendere per capire se si possa concretizzare la pista rosanero per Salcedo, desideroso di trovare spazio e la sua dimensione.

Fonte: Tuttosport – G.SC