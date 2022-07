Skriniar e il sogno dei tifosi che prendere sempre più strada

L’Inter, in queste ore, capirà se Gleison Bremer diventerà un nuovo calciatore nerazzurro oppure andrà alla Juventus. Intanto però, in caso di non arrivo del brasiliano, il sogno dei tifosi su Milan Skriniar prende piede.

PIEDE – Diciamo che l’Inter, per necessità di bilancio, una grossa cessione da qui a giugno 2023 la deve fare. Detto questo, non è per forza ora il momento di farlo. Milan Skriniar non ha il cartello di vendesi sul collo, bensì è un giocatore che potenzialmente può lasciare Milano ma solo alle condizioni e il prezzo che l’Inter fa. Dunque, 70 milioni di euro (milioni più, milione meno). L’Inter avrebbe individuato in Bremer il sostituto ideale, il giocatore che potrebbe raccogliere lo scettro di Skriniar così da liberare lo slovacco. Ma inquirenti queste ore gli scenari potrebbero cambiare. La Juventus è pronta ad alzare l’offerta dei nerazzurri che non parteciperanno ovviamente ad aste. Dunque, in caso di non arrivo di Bremer, occhio al sogno Milan Skriniar. I tifosi dell’Inter hanno chiesto a più riprese di tenere il difensore, considerato un simbolo e un leader della squadra di Inzaghi. L’addio di Skriniar senza l’arrivo di Bremer di fatto manderebbero in subbuglio la tifoseria ed è uno scenario che la dirigenza e la società non si vogliono trovare davanti. Calma dunque, ma il sogno Skriniar (paradossale che sia un sogno quando è già un giocatore dell’Inter), prende piede.