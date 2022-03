Inter, la Juventus porta bene ai tuoi attaccanti! Correa prenda spunto

L’Inter ha giocato tre volte quest’anno contro la Juventus e in tutti e tre i casi hanno segnato gli attaccanti. Ora, serve anche il timbro di Correa

PROVACI TUCU! − Mancano esattamente sette giorni al Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Gara fondamentale in ottica Scudetto. Quella di domenica 3 aprile sarà il terzo round della sfida infinita tra bianconeri e nerazzurri in questa stagione. La prima all’Allianz Stadium, la tana della Vecchia Signora. Nei due precedenti a Milano – il 24 ottobre e il 12 gennaio – è uscita meglio la squadra di Simone Inzaghi. Un pareggio in campionato e una vittoria in extremis con tanto di trofeo in bacheca: la Supercoppa Italiana. Quest’anno, il doppio confronto con la Juventus ha portato bene anche agli attaccanti dell’Inter. In tre hanno trovato la via del gol: Dzeko all’andata, Lautaro Martinez e Sanchez in Supercoppa Italiana. Manca all’appello tra i papabili, Joaquin Correa. Proprio il Tucu, il cui unico gol messo a referto contro la Juventus è arrivato all’Allianz Stadium. Lo scorso anno, nella sconfitta per 3-1 della Lazio. I gol di Correa servono all’Inter per riprendere il feeling con la vittoria. L’attaccante argentino è a secco in campionato dalla doppietta contro l’Udinese del 31 ottobre.