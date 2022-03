Dybala, Scamacca e gli altri. Inter, bisogna pensare al presente!

Negli ultimi giorni, complice anche la pausa per le nazionali, si è parlato tanto di calciomercato. Anche e soprattutto in chiave Inter. Da Dybala a Scamacca, passando da Frattesi e Bremer. Giusto programmare, ma adesso è fondamentale concentrarsi solo sul presente.

TRA PRESENTE E FUTURO – In casa Inter sono tante le voci di mercato che stanno accompagnando la società. In entrata, con i tanti nomi fatti da Paulo Dybala a Gianluca Scamacca passando – solo per citarne alcuni – per Frattesi, Bremer e il tedesco Ginter. Si pensa già (giustamente) a programmare, ma forse fin troppo. Il momento vissuto dai nerazzurri non permette altri pensieri, al momento, che non siano dedicati al campo. Parlando proprio di Paulo Dybala, il presente adesso si chiama Juventus. Già, perché domenica prossima l’Inter si giocherà una parte importantissima di stagione proprio a Torino contro i bianconeri, in una sfida che si preannuncia ricca di insidie.

Inter, non solo Dybala: troppi nomi sul tavolo. Necessario pensare al campo

SPERANZE SCUDETTO – Proprio contro Dybala e compagni, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà mettere in palio le ormai ultime speranze di restare agganciati al treno scudetto. Milan e Napoli corrono, così come la Juventus lanciatissima in una rimonta che sembrava impronosticabile solo poche settimane fa. La squadra è già al lavoro per preparare il big match, con anche il ritorno di Lautaro Martinez dopo il COVID-19 (vedi articolo). Le notizie, ora, devono riguardare soltanto il campo. Solo dopo ci sarà tempo di parlare di calciomercato.