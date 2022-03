Lautaro Martinez negativo al Covid-19! Subito al lavoro per Juventus-Inter

Lautaro Martinez si è negativizzato dal Covid-19. L’attaccante argentino si è subito messo al lavoro ad Appiano Gentile in vista della gara tra Juventus e Inter

NEGATIVO − Tampone negativo e subito lavoro (da solo) ad Appiano Gentile per Lautaro Martinez. A riportarlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport, non vuole perdere tempo il Toro che vuole farsi trovare al meglio in vista di Juventus-Inter. L’attaccante argentino è risultato positivo prima di partire per l’Argentina con la Nazionale rimanendo a Milano in isolamento fiduciario. Buona notizia per Simone Inzaghi che potrà contare sul proprio centravanti titolare in vista del Derby d’Italia del 3 aprile. Oggi squadra a riposo, con rientro previsto martedì.