Inter, Inzaghi rinuncia a un fedelissimo? Intanto Klaassen si scalda

L’Inter dopo la sconfitta casalinga con il Sassuolo deve assolutamente riprendere il suo cammino in campionato, dove è stata raggiunta dal Milan in testa alla classifica. Inzaghi effettuerà probabilmente cinque cambi rispetto alla partita contro i neroverdi, ma l’attenzione è tutta rivolta a Klaassen, pronto al suo debutto stagione (Mkhitaryan permettendo)

DEBUTTO – L’Inter di Simone Inzaghi domani alle ore 20.45 scende in campo all’Arechi contro la Salernitana di Paulo Sousa, ancora a caccia della prima vittoria in campionato. I nerazzurri invece, dopo lo scivolone con il Sassuolo, hanno bisogno di tornare alla vittoria per non rischiare di perdere la testa della classifica, condivisa attualmente con il Milan. Inzaghi però deve pensare anche all’impegno in Champions League con il Benfica, motivo per il quale si prospettano almeno cinque cambi rispetto al match con i neroverdi. L’attesa però è tutta per Davy Klaassen, che potrebbe debuttare addirittura da titolare.

Inter, Inzaghi pronto alla mossa Klaassen? L’olandese si candida per una maglia dal 1′, Mkhitaryan permettendo

L’Inter in mezzo al campo ha diverse opzioni, nonostante le assenze di Davide Frattesi e Stefano Sensi. A Salerno dal 1′ vedremo sicuramente Nicolò Barella, partito dalla panchina con il Sassuolo e Hakan Calhanoglu mentre Henrikh Mkhitaryan potrebbe (e dovrebbe) rifiatare. Ora come ora le scelte di Inzaghi sembrano andare verso il debutto di Klaassen: l’olandese finora non si è mai visto e la sfida contro i campani potrebbe essere quella giusta. Riuscirà Inzaghi a rinunciare a Mkhitaryan? Non è semplice ma contro il Benfica il 3 ottobre servirà gente più lucida e riposata. E Inzaghi lo sa.