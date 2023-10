Inter, Inzaghi attende i Nazionali: il programma e i primi a rientrare

L’Inter di Inzaghi sta lavorando ancora a ranghi ridotti in vista della prima partita post sosta, ovvero quella con il Torino allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Nei primi giorni della settimana il tecnico piacentino ritroverà i primi Nazionali

IN ATTESA DEI BIG – L’Inter di Simone Inzaghi alla ripresa del campionato è chiamata a risollevare la testa dopo il pareggio con il Bologna e il sorpasso in classifica del Milan. Per il momento il tecnico piacentino deve accontentarsi dei pochi calciatori rimasti ad Appiano Gentile, tra i quali Henrikh Mkhitaryan e Guillermo Cuadrado, quest’ultimo alla ricerca della miglior forma dopo l’infortunio subito con la Colombia un mese fa. I primi rientri ‘big’ però si avvicinano.

Inter, il programma di rientro dei Nazionali: Sommer e Calhanoglu i primi

Tra i primi a rientrare ad Appiano Gentile nei primi giorni della settimana che si apre domani saranno lo svizzero Yann Sommer, sceso in campo oggi contro la Bielorussia e Hakan Calhanoglu, impegnato proprio in questi minuti contro la Lettonia. Toccherà poi agli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij che domani (lunedì) affronteranno la Grecia nella delicata sfida di qualificazione a Euro 2024. In seguito toccherà a tutti gli altri, compresi i tantissimi Nazionali azzurri che martedì 17 affronteranno l’Inghilterra a Wembley. Come sempre gli ultimi a rientrare saranno i sudamericani, quasi a cavallo della sfida con il Torino.