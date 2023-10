Hernanes: «Inter squadra più forte in Serie A! Quest’anno stessa forma»

Hernanes, che ha da poco ripreso a giocare in Italia dopo ben sei anni, in un’intervista su Sky Sport ha espresso la propria opinione riguardo la lotta scudetto, soffermandosi in particolare sull’Inter.

LA PIÙ FORTE – Hernanes ha parlato così riguardo la squadra nerazzurra: «L’Inter secondo me è la squadra più forte che c’è in Italia, lo ha dimostrato la scorsa stagione vincendo due trofei e arrivando in finale di Champions League. Anche quest’anno sta mantenendo lo stesso stato di forma».