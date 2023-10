Icardi, ritorno all’Inter (im)possibile? Intanto Zenga prende posizione!

Icardi è tornato di moda in casa Inter, più per una battuta di Marotta che per motivi concreti di mercato anche se a quanto pare l’argentino non disdegnerebbe un ritorno in nerazzurro. In ogni caso, ci sono notissimi e amatissimi ex interisti che direbbero immediatamente sì a un clamoroso ritorno: tra questi anche Zenga

RITORNO (IM)POSSIBILI – Mauro Icardi non ha lasciato un buon ricordo all’Inter nonostante i tantissimi gol messi a segno. La storia è nota e arcinota, tra rifiuti di allenarsi e scendere in campo, pseudo problemi al ginocchio e la figura ingombrante della moglie/manager Wanda Nara. Adesso che qualche anno è passato e gli animi sono meno caldi, più di un interista aprirebbe al ritorno dell’argentino. Ma, cosa più importante, lo stesso attaccante del Galatasaray farebbe di tutto per ritornare. Sia chiaro, di concreto non c’è nulla ma il calciomercato dimostra che tutto è possibile. Tra gli ex Inter c’è chi prende una chiara posizione ed è Walter Zenga. L’ex portiere, in un botta e risposta con i tifosi su Instagram, ammette: “Se riprenderei Icardi all’Inter? Molto onestamente sì”.