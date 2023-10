Sommer, tifosi Svizzeri arrabbiati! All’Inter per ora è un’altra storia

Sommer è sceso in campo oggi contro la Bielorussia incassando 3 reti che hanno fatto storcere il naso ai tifosi svizzeri. Il portiere, che sarà tra i primi a fare ritorno all’Inter, alterna alti e bassi ma finora in nerazzurro ha incassato solo cinque reti (per ora il meno battuto in Serie A)

CRITICHE E NUMERI – Yann Sommer nella sfida disputata dalla Svizzera contro la Bielorussia ha incassato tre reti (la partita è terminata sul 3-3) scatenando le critiche dei tifosi svizzeri che suo social in particolare hanno espresso dissenso. Il numero uno dell’Inter può consolarsi con i numeri finora positivi in nerazzurro che fanno di lui il portiere meno battuto in Serie A con solo cinque reti al passivo. A Milano lo svizzero è arrivato al posto di André Onana, acclamatissimo dai tifosi interisti e che contrariamente al Manchester United sta faticando più del dovuto. Sommer, ad eccezione del discutibile intervento con il Sassuolo (prima sconfitta stagionale per l’Inter), sta ben figurando con parate anche decisive, non solo in campionato ma anche in Champions League. Le critiche sono sempre dure da accettare ma potrebbero anche rappresentare un motore per migliorare e dimostrare di valere sia la maglia della Nazionale che quella dell’Inter.