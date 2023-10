Icardi ancora determinante col Galatasaray: ma nel cuore c’è l’Inter! – TS

Icardi non perde il fiuto del gol e si rende protagonista nel Galatasaray. A detta di TuttoSport, però, nel cuore dell’argentino rimane l’Inter, dove avrebbe voluto tornare.

ANCORA INNAMORATO – Alcuni comportamenti discutibili e scelte societarie hanno condotto Mauro Icardi lontano dall’Inter. L’attaccante, dopo un periodo di blackout, è tornato a rendersi determinate col Galatasaray. Continua a dimostrarlo, come ha fatto in Champions League lo scorso martedì, mettendo a segno il gol vittoria contro il Manchester United. L’ex capitano nerazzurro ora sembra essere felice in Turchia ma, secondo TuttoSport, sarebbe potuto esserlo maggiormente a Milano. A detta del quotidiano sportivo, infatti, il cuore dell’argentino non ha mai smesso di pulsare per l’Inter. Proprio lì l’attaccante avrebbe voluto tornare a giocare e per questo la scorsa estate aveva chiesto al proprio entourage di attivarsi per realizzare il suo desiderio. Per lo stesso motivo, inoltre, Icardi ha categoricamente detto no ad una top della Serie A che si era dimostrata interessata. L’Inter sarebbe stata l’unica meta italiana ben vista dall’argentino, ancora innamorato del nerazzurro.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna