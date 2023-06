L’Inter intende ringiovanirsi, Frattesi e Bisseck tracciano la strada

L’Inter vuole abbassare l’età media della rosa. I possibili arrivi di Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck rientrano in questa prospettiva

RINGIOVANIRE − “Non è una squadra per giovani”! No, non si tratta del remake in chiave sportiva di uno dei capolavori dei fratelli Coen, bensì della rosa piuttosto avanti con l’età dell’Inter. L’anno scorso i nerazzurri si sono presentati al via della Serie A con la rosa più “anziana” (27,5 anni di media) tra tutte le pretendenti. Esperienza che ovviamente non guasta mai e che all’Inter ha comunque portato importanti soddisfazioni. Dalla vittoria di due trofei fino alla possibilità di giocarsi la finale di Champions League a Istanbul. È stata infatti l’Inter degli over 30: da Darmian e Acerbi in difesa, rispettivamente 33 e 35 anni, fino a Mkhitaryan (34) e Dzeko (37) tra centrocampo e attacco. Insomma un’Inter con una carta d’identità tutt’altro che verde, ma comunque tosta e solida. Basti pensare anche al poco minutaggio dato ai due più giovani della rosa nerazzurra: Raoul Bellanova (23) e Kristjan Asllani (21 anni). Rispettivamente 656′ contro 858. Dalla prossima stagione, l’obiettivo sarà quello di abbassare l’età media e ringiovanire la rosa. Al netto dei rinnovi di Acerbi e de Vrij, la Beneamata si sta comunque proiettando verso quest’ottica: la partenza ormai certa di Dzeko fino ai possibili arrivi di Yann Bisseck (22 anni) e Davide Frattesi (23), ne sono la dimostrazione.