Lukaku, no all’Al-Hilal e al Chelsea. Per lui c’è solo l’Inter! – CdS

La ricca offerta dall’Al-Hilal non smuove Lukaku dal desiderio di restare all’Inter. La trattativa col Chelsea, però, sarà lunga. Di seguito le ultime dal Corriere dello Sport.

CONVINZIONE – Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di togliere la casacca dell’Inter, che sembra ormai cucita sul suo petto. Neanche l’offerta cospicua avanzata dall’Al-Hilal sembra aver messo in crisi l’attaccante belga, il cui futuro però è ancora nelle mani del Chelsea. L’Arabia Saudita non convince Lukaku, come anche non lo convince l’Inghilterra, dove dovrebbe tornare a breve. Per Big Rom sembra esserci solo Milano, l’Inter e il suo compagno d’attacco Lautaro Martinez, con il quale potrebbe tornare a far coppia fissa visto l’addio di Edin Dzeko (vedi articolo). Senza contare, poi, che nella rosa di Inzaghi Lukaku è riuscito, seppur faticando, a conquistarsi nuovamente posto e fiducia. In quella numerosa di Pochettino, per farlo, dovrebbe scalare molte più gerarchie. La trattativa per prolungare la sua permanenza in nerazzurro, però, potrebbe avere tempi lunghi: l’Inter vuole rinnovare il prestito con costi inferiori rispetto a un anno fa ma il Chelsea non è convinto e ha già emesso il primo rifiuto. Molto può dipendere dallo stesso Lukaku, la cui forte convinzione di fermarsi a Milano potrebbe portare gli inglesi a cedere.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia