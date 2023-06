Dzeko dice addio all’Inter. I nomi per rinforzare l’attacco – CdS

Con Dzeko in uscita e Lukaku incerto, l’Inter si deve guardare intorno per sistemare il reparto offensivo. Questi i nomi degli attaccanti secondo il Corriere dello Sport.

REPARTO OFFENSIVO – In attacco l’Inter avrà un bel da fare in questa sessione di mercato estiva. Soprattutto considerando l’ormai quasi certo addio di Edin Dzeko, che protende verso i 5 milioni di euro offertigli dal Fenerbahce per un contratto di due anni, e il resto del reparto. In questo momento Lautaro Martinez sembra voler continuare a indossare la maglia nerazzurra. Come Romelu Lukaku che non ha alcuna intenzione di fare ritorno al Chelsea. Con anche Joaquin Correa (vedi articolo) che, probabilmente saluterà l’Inter quest’estate, la dirigenza non può non valutare alcuni nomi. Secondo quanto emerge dalle prime pagine del Corriere dello Sport, in Viale della Liberazione è stata accantonata l’idea Mateo Retegui, fino a poco tempo fa tra i più gettonati. Invece i 21 gol di Folarin Balogun con il Metz, dov’era in prestito dall’Arsenal, fanno gola all’Inter, che apprezza il giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini