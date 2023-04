Inter, iniziata una settimana folle: tripla trasferta per rialzarsi

Juventus-Inter ha aperto una settimana folle di un aprile di fuoco per i nerazzurri, che hanno archiviato la prima di tre trasferte consecutive. Tutte ravvicinate. Ma che possono anche rivelarsi una vera e propria occasione di rialzare la testa.

SETTIMANA FOLLE – Juventus, Salernitana e Benfica. Tre trasferte consecutive per l’Inter di Simone Inzaghi che ieri hanno archiviato il primo dei tre difficili impegni. Un 1-1 – con il gol nel finale di Romelu Lukaku – che è una vera e propria boccata d’ossigeno. E che può permettere alla squadra non solo di ritrovare qualche certezza, ma anche di potersi giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo da un risultato di parità e con il vantaggio di giocare a San Siro. Nemmeno il tempo di festeggiare, però, che è già in programma la partenza verso Salerno. Venerdì alle 17 è previsto infatti il calcio d’inizio di Salernitana-Inter, che porta la squadra nerazzurra a non poter di fatto nemmeno preparare la partita sul campo di allenamento.

NOTTE IMPORTANTE – Infine l’ultima trasferta di questo folle trittico. Martedì all’Estadio Da Luz di Lisbona, dove il Benfica si prepara a ospitare l’Inter reduce dalla ventinovesima giornata di campionato. Anche in questo caso, con il rientro da Salerno, la Pasqua di mezzo e la partenza per il Portogallo, sono poche le ore a disposizione di Simone Inzaghi per preparare la sfida sul campo di allenamento. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Tre partite del genere e così ravvicinate possono aiutare l’Inter a mantenere alta la tensione. E ad avere un’occasione importante per rialzare definitivamente la testa in questo finale di stagione.