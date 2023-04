Salernitana-Inter, Lukaku verso una maglia da titolare! Due a parte – Sky

Salernitana-Inter è in programma venerdì alle 17. Lukaku si candida per una maglia da titolare. Le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi da Matteo Barzaghi per Sky Sport

SCELTE – Salernitana-Inter andrà in scena venerdì alle 17. La squadra di Inzaghi deve necessariamente riprendere la sua corsa in campionato, dove è reduce da ben tre sconfitte consecutive. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime sulle possibili scelte del tecnico: «Oggi classico allenamento del giorno dopo. Lukaku va verso una maglia da titolare con la Salernitana. Gli indisponibili sono Skriniar e Calhanoglu: per entrambi il punto sarà fatto dopo Salerno per capire le effettive possibilità per la sfida col Benfica. Più indietro il turco, lo slovacco sta lavorando a parte. Non è facile che possa partire, ma ci sono ancora due giorni di allenamenti pieni. Poi si farà il punto».