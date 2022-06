Inter, il 30 giugno di Marotta si avvicina e mancano solo… una decina di annunci!

Inter pronta alla rivoluzione o poco ci manca dopo il mancato bis Scudetto della stagione appena conclusa. L’ambiziosa strategia di Marotta in sede di calciomercato deve fare i conti con il bilancio, che chiuderà il 30 giugno con alcuni movimenti già definiti e altri in definizione

PRIMA PARTE – La chiusura ufficiale del bilancio rappresenta il punto di arrivo ma anche quello di partenza per una società. E nel caso di una società sportiva, la data del 30 giugno è quella da cerchiare in rosso. Per l’Inter ancora di più dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta (vedi video). L’ambizioso progetto nerazzurro presuppone un pre-mercato interessante. A mancare finora sono… gli annunci ufficiali! Il primo, quello del nuovo portiere André Onana (Ajax). E a seguire quello del centrocampista Henrikh Mkhitaryan (Roma). Si tratta dei primi due innesti a parametro zero per la prossima stagione. E il terzo? La speranza di Marotta è tutta in Paulo Dybala (Juventus). Entro il 30 giugno la vera impresa sarebbe annunciare il ritorno di Romelu Lukaku (Chelsea). Operazione che – sinceramente – potrebbe richiedere un po’ più di tempo dei venti giorni scarsi in arrivo. E probabilmente anche una contropartita tecnica nella trattativa.

Marotta (da tempo) progetta la nuova Inter

Sempre entro fine mese si aspetta il grande (e unico?) sacrificio di mercato, che è senza alcun dubbio l’operazione più complicata per Marotta. Complicata ma necessaria sia per far quadrare i conti sia per giustificare le operazioni in entrata. E se nel giro di un paio di settimane partisse un difensore centrale, il sostituto entro quanto tempo verrebbe annunciato? Inoltre, manca l’annuncio più importante: quello del rinnovo dicome allenatore dell’Inter. E in teoria anche quello del capitano, confermato tra i pali. Manca qualcosa? Ah, sì: a giudicare da tutti i partenti a fine contratto dopo vedi focus ) e i rientranti dal prestito che potrebbero rimanere a Milano come vedi focus ), il lavoro di Marotta e soci in questo mese sarà clamoroso. A prescindere dalla data dei comunicati ufficiali, che – onestamente – conta poco.