Radu sospeso tra Serie A e Ligue 1: presto novità sul suo futuro

IL FUTURO – Ionut Radu non sarà più un portiere dell’Inter. Il ragazzo già da tempo ha preso la decisione di tornare a giocare con regolarità altrove. Diverse le richieste ricevute ad oggi, tra Serie A ed estero. In Italia forte l’interesse della neo-promossa Cremonese. Una richiesta anche in Ligue 1. Più facile una cessione in prestito, anche se quella a titolo definitivo non è del tutto da escludere.