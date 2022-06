Dumfries gol contro la Polonia (dopo il VAR): pareggio in quattro minuti!

Dumfries in gol in Olanda-Polonia per il momentaneo 2-2, pareggio agguantato nel giro di pochi minuti dal primo gol di Klaassen. Gol convalidato dopo il consulto al VAR.

IN GOL –Denzel Dumfries firma il (momentaneo) pareggio tra Olanda e Polonia. Al 50′ la rete dell’esterno dell’Inter, inizialmente annullato per fuorigioco. L’arbitro, Halil Umut Meler, ha cambiato la sua opinione dopo il consulto al VAR. Risultato in pareggio dopo soli quattro minuti dal gol dell’1-2 di Davy Klaassen e risultato ora in parità.