Inter, giorni di pausa prima di Bellanova. Poi focus sulle uscite

L’Inter, dopo una settimana di fuoco con il ritorno di Romelu Lukaku e l’approdo di Asllani, ora attende l’ultimo acquisto dei cinque completati, ovvero Bellanova. Poi sarà tempo di uscite.

FOCUS – L’Inter ha, in questo mese di giugno, sbaragliato la concorrenza in lungo e in largo. Acquisti mirati e fatti in anticipo oltre al clamoroso ritorno di Lukaku fanno sì che Inzaghi, dal 6 luglio, avrà una squadra pronta al 99% per la prossima stagione. Ora però, dopo che sarà chiuso anche Bellanova dal Cagliari, ci sarà da pensare alle uscite da pianificare con tanti nomi. Pinamonti ovviamente è il nome più caldo, così come Pirola. L’Inter ha però necessità anche di salutare a malincuore un big con il Psg che proverà il rilancio definitivo per Skriniar. Occhio però anche a de Vrij, in scadenza nel 2023 e con molti estimatori in Premier League. In caso di addio di uno dei due o di entrambi, i nomi bloccati sono già quelli di Milenkovic e Bremer.