Vidal al Boca Juniors? Battaglia (allenatore): «Saremmo molto entusiasti»

Le voci di un possibile arrivo di Vidal al Boca Juniors non si fermano. Ne ha parlato anche il tecnico della squadra argentina, Sebastian Battaglia, ai microfoni di TNT Sports

UN BENE PER TUTTI − Le parole di Battaglia in merito alle voci su Vidal dell’Inter al Boca Juniors: «Mi hanno informato che c’erano trattative con lui, ma non ho avuto modo di parlare. Se tutto va bene e lui accettasse, sappiamo già che tipo di giocatore è, e cosa significhi per il calcio argentino. Non gli ho parlato. Se tutto questo andrà avanti, avrò sicuramente l’opportunità di parlare con lui. Siamo entusiasti del possibile arrivo di Vidal. Non solo aumenterà la qualità della nostra rosa, ma sarebbe un bene per tutto il calcio argentino».