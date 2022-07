Sensi, ieri le visite con il Monza, oggi la firma. Tutto pronto – CdS

L’Inter oggi saluterà un altro giocatore, in prestito secco certo, ma comunque lo saluterà. Stefano Sensi infatti oggi firmerà il suo contratto con il Monza.

ITER – Oggi Sensi completerà l’iter burocratico per diventare un nuovo giocatore del Monza di Galliani e Berlusconi a tutti gli effetti. Il centrocampista arriva dall’Inter in prestito secco e ieri ha svolto la prima parte di visite mediche alla clinica Columbus di Milano. Oggi sarà un’altra giornata importante dicevamo perché, come spiega anche il Corriere dello Sport, verrà posta la firma sul nuovo contratto. Sensi ha voglia di rilanciarsi e una piazza ambiziosa come Monza può fargli bene per ritrovare minuti e fiducia. L’Inter ovviamente, cedendolo in prestito secco, è come se lo aspettasse tra un anno. Sperando che torni quello ammirato nella prima parte di stagione appena arrivato a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta