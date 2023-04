Inter alle final four di Supercoppa Italiana: i possibili accoppiamenti

L’Inter ha segnato ieri un doppio traguardo: finale di Coppa Italia e accesso alle final four di Supercoppa Italiana. Ma come funziona il nuovo format del torneo di Riad?

TERZA POSSIBILITÀ − La vittoria sulla nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, arrivata ieri sera a San Siro, è valsa l’accesso alle final four di Supercoppa Italiana. L’Inter diventa la prima squadra qualificata a partecipare al nuovo format della Supercoppa di Lega. Dalla prossima stagione, infatti, il trofeo sarà conteso non più da sole due squadre bensì da quattro: ovvero dalla vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia più la finalista della coppa nazionale e la seconda classificata in Serie A. L’Inter dunque potrà nuovamente ritornare a difendere la Supercoppa vinta a gennaio a Riad (seconda vittoria di fila dopo quella contro la Juventus dell’anno precedente). I nerazzurri sono fermi a 7 Supercoppe in bacheca come il Milan. In testa c’è la Juventus a 9. Vecchia Signora nel mirino.

ATTESA E MODALITÀ − Al momento, sono certe di giocare la final four Inter e non matematicamente ma quasi il Napoli. Già questo weekend gli azzurri, in caso di vittoria contro la Salernitana e di mancato successo della Lazio a San Siro contro la Beneamata, potranno festeggiare il loro terzo storico Scudetto. Quanto alla terza squadra, sarà una tra Fiorentina e Cremonese. Viola nettamente favoriti. Mentre l’ultimo verdetto ci sarà probabilmente il 4 giugno, ovvero al termine del campionato. Infatti, al netto del Napoli, rimane ancora parecchia incertezza sul secondo posto. Ad oggi occupato dalla Lazio. Una volta definite le squadre partecipanti alla prossima Supercoppa, gli accoppiamenti verranno definiti in questo modo. La squadra Campione d’Italia affronterà la finalista sconfitta in Coppa Italia, mentre la vincitrice della coppa nazionale se la vedrà con la seconda classificata.