Inter, diverse assenze contro la Fiorentina. Inzaghi fa già la conta!

L’Inter avrà diverse assenze a Firenze. Contro la Fiorentina Simone Inzaghi dovrà risolvere qualche problema di troppo riguardante la formazione.

FUORI – Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella mancheranno per la partita contro la Fiorentina. Al suo posto sono sicuri del posto Kristjan Asllani e Davide Frattesi, che hanno avuto poche occasioni in stagione da titolari per dimostrare di meritare la maglia nerazzurra. Quello di Firenze per i due centrocampisti è un test fondamentale, l’esperto Henrikh Mkhitaryan dovrà aiutarli ad adattarsi al meglio ai compiti richiesti da Simone Inzaghi. Dal risultato di domenica dipende la corsa allo Scudetto che si avvicina al bivio dello scontro diretto.

ALTRI DUE – Non solo ci sono problemi a centrocampo. Denzel Dumfries non si è allenato oggi, tornerà domani ad Appiano Gentile ma la sua forma fisica non è delle migliori. Anche Alessandro Bastoni ha saltato la partita con il Napoli e sta cercando di superare un affaticamento all’adduttore. Poche ore fa ha svolto lavoro personalizzato, domani dovrebbe allenarsi in gruppo. Non è detto che Simone Inzaghi rischi entrambi per la gara di domenica, soprattutto perché tra una settimana c’è Inter-Juventus. Dilemmi di grande importanza, il momento decisivo della stagione è arrivato e serve gestire le forze al meglio.