Bastoni, dubbio di Fiorentina Inter: alternative già pronte

Alessandro Bastoni è il grande dubbio di Fiorentina-Inter, visto il suo affaticamento muscolare che lo ha portato a saltare la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. In settimana si valuteranno le sue condizioni (anche in vista, poi, del big match contro la Juventus), con le alternative già pronte.

ALTERNATIVE – Dopo l’affaticamento muscolare che lo ha visto saltare la finale di Supercoppa Italiana, Alessandro Bastoni resta sotto osservazione per la partita di domenica contro la Fiorentina. Il difensore è arruolabile, tanto che contro il Napoli era in panchina, ma quello che preoccupa di più sono naturalmente possibili rischi in vista del grande appuntamento a San Siro contro la Juventus, che tanto dirà sulla lotta scudetto. Ecco perché le condizioni di Bastoni restano monitorate, con tanto di alternative già pronte. La prima riguarda naturalmente lo spostamento di Acerbi a sinistra, con de Vrij al centro, come già visto spesso e, in ultimo, proprio contro il Napoli. Attenzione, però, anche al possibile coinvolgimento di Carlos Alberto: possibile soluzione, specialmente se a destra dovrebbe tornare Dumfries titolare e, in questo caso, avere Darmian come possibile backup di Dimarco a sinistra.