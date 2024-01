Fiorentina-Inter, Inzaghi cauto su Bastoni! Un altro in dubbio – Sky

Fiorentina-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45. Inzaghi arriva alla sfida con diversi dubbi di formazione: le ultime da Sky Sport

DUBBI – Si avvicina la sfida fra Fiorentina ed Inter. Inzaghi, al ‘Franchi’, non potrà contare su Barella e Calhanoglu squalificati. Ma il tecnico, secondo Sky Sport, si interroga su altri due giocatori: Bastoni e Dumfries. Il primo, reduce da un affaticamento che gli ha fatto saltare la Supercoppa, dovrebbe rientrare domani in gruppo. Salgono le sue chance per un impiego contro la Fiorentina ma Inzaghi valuterà se e quanto impiegarlo in campo, anche in previsione dello scontro diretto contro la Juventus del 4 febbraio. Diverso il discorso per l’olandese, ancora lontano dalla migliore condizione: favorito a destra Darmian.