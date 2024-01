Lautaro Martinez, l’agente: «Rinnovo? Ad oggi no accordo, parliamo»

Lautaro Martinez è in trattativa con l’Inter per rinnovare il contratto. A parlarne anche il suo agente Alejandro Camaño in un intervento a Radio Sportiva

LAVORO − Alejandro Camaño aggiorna sul rinnovo con l’Inter di Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez è molto importante nel calcio italiano e quello Europeo. Oggi credo che con Haaland siano nella top 2 dei centravanti d’Europa. Credo che l’Inter sia migliorata tanto nel pensiero del calcio, è la seconda squadra d’Europa e oggi il livello calcistico della squadra è incredibile. Lautaro è ad un livello ottimo, un accordo per un contratto non è facile ci sono tanti aspetti di cui parlare, oggi non c’è ancora un accordo reale ma stiamo tranquilli e parliamo con l’Inter con costanza ma oggi non c’è un accordo reale. Ora l’importante è la squadra, l’Inter, il momento che arrivano al gioco e alla mentalità e oggi e lui è felice degli anni lì. Lautaro è miugliorato tanto, è arrivato da ragazzo, oggi è il capitano. Abbiamo due anni e mezzo di contratto, c’è tanto tempo per parlare con l’Inter, oggi non c’è un accordo però parliamo. Oggi la cosa importante è che l’Inter sta in Champions League, in Serie A. Oggi la realtà è il calcio dell’Inter».

MOMENTO – L’agente parla poi del momento di Lautaro Martinez all’Inter: «Nel calcio con il tempo si vedono i protagonisti. Tanti centravanti hanno giocato con Lautaro: Lukaku, tutto l’anno scorso Dzeko, il francese (Thuram, ndr). La verità è che è un generoso e chi gioca con lui diventa protagonista nel gioco. È un vero capitano, lavora per la squadra. Quello che si vede da fuori è che umanamente è buono, umile, un ragazzo di famiglia che sta tranquillo nella sua squadra. Poi se arriviamo ad un accordo benissimo, se no nel calcio siamo professionisti. Parti vicine? Sono vicine le idee, e l’Inter oggi è la squadra del cuore. Però serve un accordo, ad oggi non abbiamo un accordo».