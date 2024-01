Sensi saluta l’Inter, pronto il trasferimento al Leicester! Le cifre

Sensi è ormai pronto a lasciare definitivamente l’Inter, in anticipo rispetto la scadenza del contratto. In questo modo, la società nerazzurra guadagnerà qualcosa dal suo trasferimento al Leicester. Di seguito ulteriori dettagli come riportato da Fabrizio Romano.

TUTTO FATTO – Tutto è ormai fatto per la cessione di Stefano Sensi al Leicester. Accordo praticamente raggiunto tra i due club per il trasferimento del centrocampista italiano fortemente voluto da Enzo Maresca in questa sessione di mercato, soprattutto dopo l’addio di Cesare Casadei tornato al Chelsea. Siamo ormai alle battute finali. L’Inter incasserà circa 2 milioni dal suo trasferimento.

Fonte: Fabrizio Romano [Twitter]