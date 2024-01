Pruzzo: «Inter forte, ma attenzione alla Fiorentina! Boccata di ossigeno»

Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, l’Inter è tornata oggi ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, e con una partita da recuperare. Della lotta scudetto ne ha parlato l’ex giocatore Roberto Pruzzo in collegamento con Radio Radio.

LOTTA SCUDETTO – Roberto Pruzzo ha parlato così riguardo la lotta scudetto in Serie A: «L’Inter con questa vittoria in finale di Supercoppa Italiana ha preso una grossa boccata di ossigeno. La Juventus ha un’occasione molto importante per poter mantenere il livello e arrivare allo scontro diretto. C’è la possibilità di vedere ancora la Juventus davanti, anche se l’Inter resta molto forte, anche nelle situazioni difficili riescono a venirne fuori e lo abbiamo visto. Contro la Fiorentina l’Inter dovrà stare molto attenta, anche se non ho capito bene che tipo di mercato vogliono fare con la possibile cessione anche di Ikoné».