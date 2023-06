Inter, cosa serve per la continuità europea? Tre colpi per reparto!

L’Inter ha perso la finale di Champions League, ma ha già lanciato la nuova sfida per la prossima stagione: riprovarci. Servirà però un mercato oculato

RIPROVARCI − L’Inter ha terminato ufficialmente la sua stagione. I nerazzurri vice campioni d’Europa, dopo la finale persa contro il Manchester City in Champions League, ora andranno in vacanza prima di ritornare nuovamente in pista a partire da luglio. Niente ferie, invece, per la dirigenza che insieme a Simone Inzaghi dovrà programmare il futuro. La parola d’ordine dopo la finale di Istanbul è una: continuità! Inzaghi e i giocatori hanno lanciato una promessa ai propri tifosi, ovvero quello di riprovare a riconquistare un’altra finale. Difficile sì, impossibile no. Per farlo occorrerà non sbagliare l’imminente campagna estiva di calciomercato. L’Inter ha solide basi, servirà mantenere intatto lo scheletro della squadra e puntellare la rosa con due-tre innesti di valore.

Inter, cosa serve?

DIFESA − Per migliorare e rafforzare la rosa di Inzaghi serviranno tre colpi, uno per ogni settore del campo. In primis in difesa. La partenza di Milan Skriniar e il futuro da scrivere di Francesco Acerbi renderanno la coperta difensiva un po’ corta. Per il difensore della Nazionale, probabilmente, si troverà un accordo con la Lazio. Bisogna però trovare un sostituto dello slovacco, ormai sposo del PSG. I nomi sono parecchi: Demiral, Becao, Schuurs, Milenkovic, Smalling. Da capire come vorrà procedere la dirigenza. D’altronde Darmian ha dato parecchie risposte positive nel ruolo di braccetto di destra. Ma giustamente servirà un giocatore con altre caratteristiche, magari più vicine a quelle dello Skriniar partente.

CENTROCAMPO − In mezzo, lascerà la squadra Roberto Gagliardini. Dopo il 30 giugno ci sarà l’addio. All’Inter serve un giocatore dinamico, giovane e capace di fare entrambe le fasi. Frattesi sarebbe l’ideale. Il centrocampista del Sassuolo sa anche giocare nell’uno contro uno, caratteristica che è mancata alla squadra di Inzaghi in questa stagione. L’altro nome è Milinkovic Savic. Giocatore che darebbe più soluzioni e che si inserirebbe in un centrocampo dalle caratteristiche totalmente opposte. Qualità, fisico e altezza. Inzaghi ritroverebbe il suo Lebron James in mezzo al campo.

ATTACCO − In avanti, l’Inter può fare un vero e proprio restyling tra Dzeko in partenza, Correa idem e Lukaku in bilico. Big Rom potrebbe ritornare, ma bisognerà trovare un nuovo accordo col Chelsea. Comunque vada, l’Inter ha bisogno di un nuovo centravanti. Si parla di Retegui. L’oriundo del Tigre è un giocatore più da area di rigore con il killer istinct come arma distintiva. Sicuramente potrebbe far comodo in una batteria di punte che non sempre riesce a vedere la porta.