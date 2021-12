Inter, come sta Dumfries? Senza di lui problema sulla fascia destra

L’Inter deve valutare le condizioni di Dumfries. E l’olandese, coi suoi alti e bassi, sulla destra è un’opzione fondamentale per il gioco di Inzaghi.

SOSTITUITO A METÀ – Dumfries è uscito nell’intervallo della sfida col Real Madrid. Non risultano infortuni, ma in quel momento Inzaghi si è trovato senza entrambi i suoi esterni di destra di ruolo. Anche Darmian infatti è indisponibile perché infortunato. Così il secondo tempo al Bernabeu lo ha giocato D’Ambrosio, avanzato nel suo vecchio ruolo. Che non copriva a spanne dalla finale di Europa League. In vista delle prossime partite bisogna quindi chiedersi: come sta Dumfries?

DIMENSIONE OFFENSIVA – I giornali oggi lo danno da verificare alla ripresa degli allenamenti. La questione della sua presenza non è banale come può sembrare. L’olandese ha vissuto mesi di alti e bassi, ma le sue caratteristiche sono uniche in rosa. Dumfries sulla fascia ha impatto fisico, capacità di correre nello spazio, progressione. Capacità di coprire tutta la corsia, da area ad area (come visto contro la Roma). A destra è il giocatore più offensivo. Darmian sa muoversi, ma è un giocatore più tattico, meno esplosivo. E in ogni caso attualmente è infortunato. Senza di loro l’Inter praticamente perde la fascia destra in fase offensiva. Ed è chiaramente un problema.

FASCIA MONCA – L’Inter nel secondo tempo col Real Madrid si è fermata. In generale. Ma in particolare sulla fascia destra. Con l’uscita di Dumfries quella zona ha perso ogni dimensione offensiva. Affidando il gioco esclusivamente alla fascia sinistra. D’Ambrosio ha fatto vedere perché nelle gerarchie è diventato un difensore ormai da due anni. E fatto capire che l’olandese, con tutti i suoi limiti, è fondamentale per far vedere all’Inter gli ultimi venticinque metri di campo sulla destra. Quindi le condizioni del numero due, da valutare a partire da oggi, sono più importanti di quello che si può pensare.